«Поезд Победы» прибудет в Сочи 9 декабря

"Поезд Победы" - уникальный проект, равного которому нет. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи прибудет первая в мире иммерсивная выставка, расположенная в движущемся железнодорожном составе – «Поезд Победы». Это уникальный проект, посвященный истории Великой Отечественной войны, причем повествование идет от имени ветерана-железнодорожника.

Как сообщили в администрации курорта, посетить выставку можно с 9 по 11 декабря 2021 года. В эти дни поезд будет находиться на вокзале «Олимпийский парк» федеральной территории «Сириус».

- Для того чтобы попасть на выставку, нужно начиная с 7 декабря зарегистрироваться на сайте проекта https://поездпобеды.рф. У посетителей должны быть QR-коды либо отрицательные результаты ПЦР-тестов на коронавирус, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Для создания реалистичного эффекта разработчики проекта использовали 18 видеостен, более 140 мультимедийных поверхностей и более 50 видеопроекторов. «Поезд Победы» уже побывал в 70 городах России и последний шанс попасть на уникальную выставку выпадет в Сочи, где состав завершит патриотический проект, связанный с Годом науки и технологий.