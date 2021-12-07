Новогодние путевки в Сочи выросли в цене

Для гостей курорта в Сочи будут работать зимние пляжи. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Турагенты зафиксировали рост цен на новогодние путевки в Сочи. По словам экспертов Ассоциации туроператоров, стоимость новогодних туров на десять ночей с вылетом с 24 декабря по 30 число в Сочи начинается от 34 тысяч рублей с размещением в двухзвездочном отеле. Из всех дополнительных бонусов в эту стоимость будет входить только завтрак. За проживание в отеле с тремя звездами на фасаде гостям курорта придется выложить от 80 тысяч и комфортные каникулы в пятизвездочной гостинице обойдутся в 150 тысяч рублей и выше, также на двоих с перелетом.

Как уточнили в АТОР, эти цены сопоставимы с отдыхом, например, в Турецкой Анталье или в Египте.

Но цены не испугали желающих провести новогодний отдых на кубанском черноморском побережье. В администрации Краснодарского края рассказали, что в эти дни Кубань планируют посетить порядка 400 тысяч туристов. Анапа ожидает принять чуть более 34 тысяч гостей, Геленджик – более 20 тысяч.