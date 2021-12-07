С застройщика таунхаусов в Геленджике взыскали 1,6 млрд долга

Долг взыскали по суду

С акционерного общества «Жемчужина», которое является застройщиком комплекса апартаментов и таунхаусов Fellini в Геленджике, взыскали 1,6 млрд рублей по иску офшора с Виргинских островов. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

- Иск к компании подала фирма, которая числится на Британских Виргинских островах. Причина взыскания - заем на 20 млн долларов. Деньги АО «Жемчужина» получила в июле 2009 года, а вернуть долг должна была в 2014 году, чего не случилось, - говорится в материалах дела.

Сумму пересчитали в рублях с процентами. Итоговую задолженность взыскал Арбитражный суд Москвы.