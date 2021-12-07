На Кубани откроют обсерваторы для выявления нового штамма «омикрон»

Обсерваторы откроют из-за риска завоза нового штамма коронавируса и предписаний Роспотребнадзора

Места для обсерваторов на случай выявления нового штамма «омикрон» предусмотрят в Краснодаре, Сочи и Анапе. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба.

- Высок риск завоза нового штамма коронавируса на Кубань. Его нужно выявлять в течение суток. Для этого необходимы обсерваторы. Их нужно открыть в городах с международным сообщением, - отметил вице-губернатор Игорь Галась.

По данным на сегодняшний день, в Краснодарском крае новый штамм не зафиксирован.

Медики напомнили, что единственный способ остановить вирус – вакцинация. Уже привились более 2,5 млн жителей. Для коллективного иммунитета осталось сделать укол еще 1 млн жителей региона.

Узнать адреса прививочных лабораторий и время их работы можно с помощью чат-бота @vac23_bot и на сайте вакциназдесь.рф.