Жители окраин Краснодара вместе с перевозчиками создали чаты с оповещением о местонахождении автобусов

Маршрутным автобусам стало невыгодно ездить в пригород

Жители хуторов Черников и Копанской рассказали, что вместе с перевозчиками создали чаты, чтобы оповещать друг друга о местонахождении автобусов №121а и №140а. Лайфхаком пассажиры поделились на конференции «Перспективы и вызовы развития краевого общественного транспорта в 2022 году».

- Дело в том, что маршруты ходят с большим интервалом и по разному времени. А с помощью чата ясно, где находится автобус, - отметили представители транспортной инициативы города.

Жители отмечают, что на эти маршруты транспорт выходит очень редко. В связи с этим пассажиры просят департамент транспорта пересмотреть трассировку пути автобусов.