В 2021 году на заповедной территории Сочи трудились более 300 волонтеров. Фото: пресс-служба администрации курорта

В этом году в Кавказском заповеднике в волонтерских сменах приняли участие более 300 человек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Сейчас заповеднику помогают люди всех профессий и возрастов. Жители со всех уголков России бронируют волонтерские места заранее.

В администрации города считают, что Сочи является родиной современного добровольческого движения.

– В Год экологии в Сочи появится блок «зеленых» волонтеров. Они будут участвовать в экологических проектах городской администрации, Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского национального парка, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

Кавказский заповедник нуждается во всесторонней помощи. Волонтеры трудятся на туристических тропах и стоянках, помогают подготовить инфраструктуру туристических приютов и консервировать их после сезона. Добровольцы работают в поле с научными сотрудниками, оказывают помощь в сборе и анализе информации о животных и растениях.