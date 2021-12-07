За нарушение масочного режима оштрафовали 78 объектов придорожного сервиса на Кубани

Специалисты мониторят обстановку каждый день. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают проверять придорожные торговые точки на соблюдение антиковидных требований. За неделю рейдовые группы обошли 576 объектов, из них 78 – оштрафовали.

- За нарушение масочного режима составили 78 протоколов. Также в Краснодаре, Армавире, Динском, Красноармейском, Северском, Славянском и Усть-Лабинском районах обследовали 100 АЗС и АЗК вдоль автодорог. Составлено три протокола, - сообщили в департаменте потребсферы Кубани.

Рейды продолжаются. Также известно, что в торгово-развлекательных центрах края усилят контроль QR-кодов.