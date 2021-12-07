В микрорайоне Гидростроителей Краснодара построили 2,8 км сетей уличного освещения

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В микрорайоне Гидростроителей Краснодара протянули освещение на трех улицах. Фонари появились на Артезианской, Автолюбителей и Снесарева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Нужно принять в муниципальную собственность ряд других бесхозных и неработающих линий. Оформить можно быстро, а параллельно запустить подготовительные работы, - поручил мэр Андрей Алексеенко.

В микрорайоне Гидростроителей также приведут в порядок неработающие сети по улице Благоева до ЖК «Восточный парк».