На Кубани 22-летнего водителя, виновного в смерти пассажира, посадили на 5 лет

Приговор не вступил в силу

В Лабинском районе водитель «Киа», 22-летний житель поселка Красный, летом попал в ДТП. Он превысил скорость и съехал с дороги, машина перевернулась. В результате чего погиб 43-летний пассажир. Суд назначил водителю наказание - 5 лет колонии-поселения.

- Он признан виновным по статье «нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Приговор не вступил в законную силу, добавили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.