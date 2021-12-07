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Общество7 декабря 2021 7:38

На Кубани 22-летнего водителя, виновного в смерти пассажира, посадили на 5 лет

Отбывать наказание он будет в колонии-поселении
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Приговор не вступил в силу

Приговор не вступил в силу

В Лабинском районе водитель «Киа», 22-летний житель поселка Красный, летом попал в ДТП. Он превысил скорость и съехал с дороги, машина перевернулась. В результате чего погиб 43-летний пассажир. Суд назначил водителю наказание - 5 лет колонии-поселения.

- Он признан виновным по статье «нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Приговор не вступил в законную силу, добавили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.