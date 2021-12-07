Памятник Александру Невскому откроют в Краснодаре

Бюст Невского. Фото: пресс-службы Краснодарского отделения Русского географического общества

В Краснодаре 9 декабря откроют памятник святому благоверному князю Александру Невскому. Его бюст установят на подворье храма Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского отделения Русского географического общества.

- Памятник установят в рамках празднования 75-летия создания краснодарского отделения географического общества. В этом году отмечается 800-летний юбилей Александра Невского, - отметили в организации.

Бюст будет находиться рядом с русской православной школой. Для юных учеников жизнь князя, который не вел завоевательных походов, а защищал свою землю и веру, станет образцом для подражания.