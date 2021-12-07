430 тысяч тонн фруктов и ягод собрали в Краснодарском крае

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани закончили сбор ягод и фруктов. В этом году их собрали на 123 тонны больше, чем в прошлом – 430 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- В промышленных садоводческих хозяйствах региона завершили уборку. В этом году на высокий урожай повлияла хорошая погода и внедрение новых технологий, - отметили специалисты.

Стоит отметить, что площадь садов в Краснодарском крае за пять лет увеличилась более чем на 3 тысячи гектаров и достигла 30,8 тысячи гектаров.

Садоводство в регионе поддерживается множеством направлений. Аграрии получают субсидии на закладку и уход за молодыми плодовыми насаждениями. Также хозяйства старше года могут получить грант до 3 млн рублей.