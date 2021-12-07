Анапа готовится принять 45 тысяч туристов в новогодние праздники

45 тысяч туристов планируют принять на новогодних праздниках в Анапе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Анапе в новогодние праздники готовятся принять 45 тысяч туристов. Это на 2,5 тысячи больше гостей прошлогоднего показателя, сообщает ТАСС пресс-служба администрации курорта.

- Прогнозируемый турпоток в период новогодних праздников составит 45 тысяч человек, что на 2,5 тыс. больше, чем годом ранее, - уточнили в пресс-службе. – Плановая загрузка на зимние каникулы составит 50%, в Анапе будет работать 113 санаторно-курортных учреждений.

Тем временем улицы курорта к Новому году украсят в едином стиле. Концепцию брендбука создал главный архитектор Анапы.