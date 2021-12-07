На Кубани за последние сутки COVID-19 подтвердился у 549 человек

За сутки в регионе скончались 36 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 549 новых случаев заболевания COVID-19. Среди пациентов насчитывается 48 детей, сообщает Оперативный штаб края.

В Краснодаре коронавирусом заразились 187 человек, в Крыловском – 28, в Крымском районе – 23, в Новороссийске –22, в Анапе – 21, в Тихорецком районе – 19, в Геленджике – 18, в Выселковском и Ейском – по 17. По 16 новых пациентов - в Красноармейском муниципалитете и Сочи , 14- в Ленинградском, 11 - в Туапсинском, по 10 - в Славянском и Армавире . В Новопокровском районе инфекция подтвердилась у 9 человек, в Апшеронском, Динском и Темрюкском – по 8 заболевших, в Калининском, Павловском, Новокубанском районах – по 7, в Курганинском, Тимашевском, Усть-Лабинском районах – по 6.

- 5 положительных тестов получено в Приморско-Ахтарском районе, по 4 - в Белоглинском, Кущевском, Северском и Щербиновском, по 3 - в Абинском, Кавказском, Каневском, Кореновском, Лабинском, Староминском и Тбилисском. В Гулькевичском и Отрадненском районах заболели по 2 человека, по одному жителю - в Горячем Ключе и Мостовском, - сообщает краевой Оперштаб.

Всего за сутки в регионе скончались 36 пациентов. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 102 человека, 6 – на ЭКМО.