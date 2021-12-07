В Краснодаре разработают механизм утилизации шин для авто

В Краснодаре проверили 124 шиномонтажные мастерские Фото: krd.ru

В Краснодаре разработают механизм утилизации автомобильных шин. Такое поручение дал глава города Андрей Алексеенко.

- Шины накапливаются на прилегающих к шиномонтажкам территориях. Их выбрасывают на контейнерные площадки около многоквартирных домов, - подчеркнул Андрей Алексеенко. - К концу недели нужен действующий механизм утилизации незаконных свалок резины, включая логистику, сбор и переработку отработанных покрышек.

Всего, начиная с 24 ноября, в Краснодаре обследовали 124 мастерские. На 17 из них выписали административные протоколы за скопление шин. Тем временем в 10-ти шиномонтажках отработанную резину отдают водителям.