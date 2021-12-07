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Общество7 декабря 2021 9:30

На Кубани экскурсоводы и инструкторы смогут работать только с документом об образовании

Условие вступит в силу с июля 2022 года
Светлана ОВДЕЙ
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Это позволит обеспечить безопасность туристов и улучшить качество услуг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это позволит обеспечить безопасность туристов и улучшить качество услуг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани экскурсоводы и инструкторы смогут работать только при наличии документа об образовании. Условие вступит в силу с июля 2022 года. Обязательство позволит обеспечить безопасность туристов и улучшить качество услуг, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- Экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники смогут оказывать услуги только с соответствующим документом. Квалификацию будет проверять региональная комиссия. Документ позволит работать в течение пяти лет только в том регионе, где был выдан, - рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.

Уточняется, что пройти аттестацию специалисты могут в уполномоченных организациях, а полученный документ будет действителен по всей стране.