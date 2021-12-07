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Общество7 декабря 2021 9:50

Губернатор Кубани стал Дедом Морозом для четырех детей с тяжелыми заболеваниями

Вениамин Кондратьев подарил ребятам подарки, о которых они мечтали
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Принять участие в акции можно до 20 декабря

Принять участие в акции можно до 20 декабря

На Кубани проходит благотворительная акция «ДоброЕлки». Каждый может исполнить мечты детей с тяжелыми заболеваниями. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев стал Дедом Морозом для трех мальчишек и одной девочки.

- На сайте доброелка.рф выбрал несколько открыток. Исполнить мечты детей может любой желающий. Подарки доставят по адресам волонтеры, – написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава Кубани подарил вратарские перчатки и футбольную форму 14-летнему Ивану из Ленинградского района, который болеет лейкозом. 13-летнему Илье из Успенского района, у которого диагностирована онкология, губернатор передал рыболовные снасти. Для 9-летней Анастасии с иммунодефицитом из Каневского района заказал набор юного археолога, а 11-летнему Ивану из Краснодара, лечащему расщепление позвоночника, выбрал билеты в цирк.

Акцию в регионе проводят до 20 декабря.