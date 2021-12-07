"Золото" и "бронзу" завоевали кубанские конькобежцы на международном турнире Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские конькобежцы завоевали медали на международном турнире. Соревнования проходили в Солт-Лейк-Сити США, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В состав выступавшей сборной России вошли четыре спортсмена Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Кубани. «Золото» соревнований на дистанции 1000 метров взял Павел Кулижников. А Руслан Мурашов завоевал «бронзу» на 500 метрах. Отметим, что третий этап Кубка мира в США – один из главных при отборе на Олимпийские игры в Пекине.

С результатом кубанских конькобежцев поздравил вице-губернатор Александр Власов.

– Более 200 спортсменов тренируются на Кубани, из них 8 - члены сборной страны. В этом году они завоевали более 20 медалей на всероссийских и международных соревнованиях, – отметил Александр Власов.