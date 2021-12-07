На Кубани 1,6 млрд рублей направили бюджетам муниципалитетов Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 1,6 миллиарда рублей направили в бюджеты муниципалитетов. Деньги отведены министерством финансов края для баланса средств, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В частности, более 450 миллионов возместили бюджетам за единовременные выплаты населению при подтоплениях летом этого года. Тогда пострадавшие получили по 10, 50 и 100 тысяч рублей от степени пострадавшего имущества.

Свыше 630 миллионов направили для баланса в местных бюджетах. А более 516 миллионов муниципалитеты получили за выдачу квартир детям-сиротам. Средства возместили затраты на подорожавшие стройматериалы.

Еще по 50 миллионов дополнительно получили муниципалитеты как поощрение.

- Лучшие районы определялись по объему поступивших доходов в бюджет края от инвестиционных проектов на местах. Также поощрение зависело от суммы налоговых льгот, предоставленных этим организациям, – отметил первый вице-губернатор Игорь Галась.

Районы в том числе получили дотации на баланс бюджетов. В 2021 году их получают 5 городских округов, 36 муниципалитетов и 350 городских и сельских поселений.