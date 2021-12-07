На Кубани поезд насмерть сбил 55-летнюю женщину

Проводится проверка

Трагедия случилась в Динском районе. На железнодорожной станции машинист электропоезда «Тихорецк-Краснодар» увидел идущую женщину, экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.

- 55-летняя жительница Динского района скончалась на месте от полученных травм. На месте работают следователи, выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Адлере. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.