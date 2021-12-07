В Адыгее мужчина похитил у знакомых более 6 млн рублей под предлогом строительства многоквартирного дома

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд Фото из архива КП

В Адыгее перед судом предстанет мошенник, похитивший более 6 миллионов у знакомых. Деньги мужчина получил под предлогом строительства многоквартирного дома, сообщает пресс-служба СУ СК РФ республики.

Так, 61-летний мужчина решил «заработать». Для этого он рассказал знакомым, что якобы собирается строить многоквартирный дом в Адыгейске и предложил на этапе строительства приобрести жилье. Пятеро «дольщиков» передали ему 6 миллионов 350 тысяч рублей. Однако мужчина обязательства не выполнил, а деньги потратил в личных целях.

- Расследование уголовного дела. Материалы, утвержденные Теучежской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением, направлены для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.