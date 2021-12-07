С начала года на Кубани 171 человек погиб в ДТП из-за выезда на встречку

Инспекторы продолжают штрафовать нарушителей

Печальную статистику привели в Госавтоинспекции Краснодарского края. В регионе с начала года в авариях из-за выезда на встречку жертвами стали более 170 человек.

- Именно по причине выезда на полосу встречного движения гибнет больше всего людей в ДТП. За 11 месяцев более тысячи людей получили сильнейшие травмы, некоторые останутся инвалидами на всю жизнь, - отметили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Автоинспекторы продолжают ловить нарушителей с помощью скрытого патрулирования. При этом, сотрудники ДПС просят не нарушать правила дорожного движения. Недодуманные маневры могут стоить чьей-то жизни.