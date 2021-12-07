Что краснодарцы смотрят в онлайн-кинотеатре KION?

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Недавно проведенное исследование показало: в 2021 году россияне стали активнее пользоваться онлайн-сервисами, в том числе поставляющими видеоконтент. Новые ограничения сильно изменили привычный уклад отдыха и значительно повлияли на индустрию кино. Это коснулось формата просмотра, жанров и сюжетов кинопродукции. Сегодняшние лидеры - комедии, биографические драмы и кассовые триллеры. Именно им кубанцы отдавали предпочтение в уходящем году.

Среди отечественных сериалов первое место заняла комедия «Афера» (18+) о локдауне в обычной российской деревне. Второе – мелодрама «Чиновница» (18+) с Викторией Толстогановой в главной роли. Третье – драма «Вертинский» (18+, о жизни известного шансонье прошлого века) от режиссера Авдотьи Смирновой.

Из зарубежных сериалов больше смотрели «Отчаянных домохозяек» (16+), «Перебежчика» (16+), исторический эпос «Воскресший Эртугрул» (16+, о судьбе легендарного турецкого правителя). Плюс «Анатомия страсти» (16+) и «Гримм» (18+).

Из полнометражных фильмов особой популярностью пользовались «Гнев человеческий» (18+) от Гая Ричи (про громкое ограбление и неотвратимое возмездие), военный фильм «Девятаев» (16+), фантастический боевик «Поступь хаоса» (16+) и комедия о женском футболе «Нефутбол» (12+).

В документалистике все рейтинги среди краснодарцев побили байопики о Павле Дурове, исследование к 800-летию Нижнего Новгорода «Карман России» (16+) и «Титаник» (12+).

В других регионах россиян особенно заинтересовал «Хрустальный» (18+, первое место в стране). Сериал о преодолении детских психотравм и их влиянии на жизнь. С небольшим отрывом - эротическая мелодрама «Клиника счастья» (18+). Большой резонанс и на Кубани, и в целом по России вызвал сериал «Коса» о ритуальных убийствах на Куршской косе.

С 20 апреля (официального запуска KION) программа онлайн-кинотеатра значительно пополнилась. Самые известные, актуальные, интересные проекты уже доступны к просмотру пользователям KION.