На горнолыжных курортах Сочи в новогодние праздники будут отдыхать 250 тысяч туристов. Фото: пресс-служба мэрии

В Сочи прошло рабочее совещание, проведенное администраций города, с участием руководителей всех сочинских горнолыжных курортов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Чиновники напомнили предпринимателям, что в Краснодарском крае вступили в силу новые антиковидные ограничения. В связи с чем посещение ряда мероприятий и объектов гражданами, достигшими 18 лет, с 15 декабря будет допускаться только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, а также справки о медицинском отводе от вакцинации.

- На горнолыжных курортах Сочи располагаются 690 объектов сферы обслуживания. Важно, чтобы гости и персонал соблюдали все санитарно-эпидемиологические требования. Также мы в очередной раз напомнили о правилах реализации алкогольной продукции, требованиях пожарной и антитеррористической безопасности, – прокомментировали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В администрации города добавили, что в предстоящие новогодние праздники сочинские горнолыжные курорты ожидают прибытие 250 тысяч человек.