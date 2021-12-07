Развитие восточной промзоны обсудили на совещании мэрии Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Большой промышленный кластер создадут в восточной части Краснодара. Его планируют разместить в районе поселка Лазурного. Развитие восточной зоны города обсудили на совещании мэрии.

Новый индустриальный кластер обеспечит жителей новых микрорайонов рабочими местами, привлечь инвестиции и сократит ежедневное передвижение людей.

— В восточной части уже строится крупного логистический центр компании «Wildberries». Первая очередь промзоны занимает площадь 66,4 гектара. Объем инвестиций составляет 6,5 миллиардов рублей, будет создано 10 тысяч новых рабочих мест, - отметил Андрей Алексеенко.

- Для развития Восточной промзоны необходимо присоединить прилегающий участок площадью около 240 гектаров. Но это федеральная земля, которая находится в бессрочном пользовании КубГАУ, - в свою очередь, отметил начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий.

Андрей Алексеенко поручил до конца года найти альтернативу участку для учебной и научной деятельности студентов КубГАУ.