Полицейские в Сочи провели «Урок мужества» для студентов и школьников. Фото:Макеев Иван

В Сочи полицейские провели «Урок мужества» для студентов Кубанского юридического колледжа и учеников подшефной школы № 4. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

– Перед учениками выступили представители сочинского поискового отряда «Подвиг» имени героя Советского Союза Ильи Сьянова. Они подробно рассказали об экспедициях в местах проведения боев в годы Великой Отечественной войны. Особый интерес у ребят вызвали найденные экспонаты того периода, – прокомментировали в пресс-службе полиции Сочи.

Кроме того, от имени главы города Алексея Копайгородского были вручены благодарственные письма поисковому отряду «Подвиг» за вклад в военно-патриотическую работу и поисковую деятельность по сохранению исторической памяти и восстановлению имен героев, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

– Такие встречи со студентами и школьниками стали уже доброй традицией. Мы стараемся воспитывать патриотизм у молодежи. Важно сохранить воспоминания о Великой Отечественной войне для будущего поколения, – сказал председатель Совета ветеранов при УВД по городу Сочи Геннадий Шимек.