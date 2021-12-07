Мэр Сочи проинспектировал строительство офиса врача общей практики. Фото: пресс-служба администрации города

В Сочи находится в завершающей стадии строительство офиса врача общей практики в селе Орел-Изумруд. За тем, как ведутся работы, проследил глава курорта Алексей Копайгородский.

– Само здание уже возведено. На объекте выполнены фасадные работы, ведется внутренняя отделка помещений. Надеемся, что к 25 декабря успеем установить необходимое оборудование. Работать здесь будет молодой специалист – его приняли на должность фельдшера, – рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Планируется, что в офисе врача общей практики будет проводиться первичная диагностика широкого профиля заболеваний. Помимо этого, здесь организован выездной прием узких специалистов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи более 245 тысяч жителей привились против ковида. Об этом стало известно в ходе совещания, проведенного в администрации курорта.