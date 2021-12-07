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Общество7 декабря 2021 12:49

Сочинская «Вардане» выиграла серебро на краевом чемпионате по баскетболу 3х3

Награждение победителей прошло в Абинске
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Сочинская команда на краевом чемпионате по баскетболу 3х3 завоевала серебро. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочинская команда на краевом чемпионате по баскетболу 3х3 завоевала серебро. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Краснодарском крае состоялся первый в истории чемпионат по баскетболу 3х3. Сочи представляла команда «Вардане», которая провела 7 матчей и сумела дойти до финала.

В пресс-службе администрации Сочи рассказали, что в напряженной борьбе сочинцы уступили серьезным соперникам из Геленджика со счетом 7:8. «Вардане» завоевала серебряную медаль.

– К сожалению, действующие ограничения на проведение массовых мероприятий не позволили болельщикам поддержать команды. Организаторы обеспечили возможность зрителям наблюдать за ходом соревнований онлайн – для этого была организована прямая трансляция всей матчей, – уточнили в пресс-службе мэрии Сочи.

Соревнования проведены по системе ФИБА и вошли в рейтинг международной организации. Федерация баскетбола Краснодарского края намерена сделать проведение чемпионата Кубани по баскетболу 3х3 регулярным. В городской администрации надеются, что данный вид спорта станет популярным в Сочи.