Новороссийск и Геленджик 8 декабря частично останутся без воды

Подача воды в Геленджике и Новороссийске прекратится 8 декабря в 9:00 на сутки Фото из архива КП

В Новороссийске и Геленджике 8 декабря частично отключат воду. Она вернется в дома жителей на утро следующего дня. Причина отключения – ремонтные работы на Троицком групповом водопроводе.

- Отключение коснется села Кабардинка, хутора Виноградный, села Марьина роща, микрорайонов Черёмушки, Северный, Западный, Марьинский, Голубая бухта, Бабруковая щель, Горбунова щель, - сообщает водоканал Геленджика. – Временно без воды также останутся СНТ Пчеловод, Винсовхоз, улицы Туристическая, Циолковского, Средняя, Новая, Кравцова, Верхняя, Писарева, Изумрудная, Лазурная, Европейская, Красивая, Гоголя, Герцена, Радужная, Мира, Луначарского №104-356 - от улицы Садовой до кольца улицы Луначарского.

Отключение воды возможно и в районе улиц Садовая-Ходенко-Новороссийская-Киевская-Степная-Луначарского-Левитана-Херсонская-Пионерская-Островского-переулок Восточный-Нахимова-Советская-Новороссийская-Курзальная-Красногвардейская-Набережная-Ленина, Новороссийская-Ходенко-Гоголя-Садовая-Киевская-Новороссийская, а в СНТ Ветеран; СНТ Рассвет - снижение давления.

А в Новороссийске под отключение воды попадет зона №2, №2а, ограниченная улицами Перевальная , Димитрова, Гольмана, часть улицы Мергельная. Одесская и «Школа милиции» – 12км, сообщает городской водоканал.

Подача воды в Геленджике и Новороссийске прекратится 8 декабря в 9:00 на сутки.