Пассажиры едва не задушили и ограбили водителя такси в Краснодаре

Один из задержанных ранее был судим Фото из архива КП

В Краснодаре водитель такси пострадал от пассажиров. Двое мужчин едва не задушили его, а после украли деньги, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Двое мужчин заказали такси в поселке Новознаменском. Во время поездки пассажиры вели себя неадекватно, открывали двери. Тогда водитель остановился и отказался обслуживать их, на что мужчины начали душить его с требованием отвезти по назначенному адресу. Когда машина приехала на улицу Уральскую Краснодара, пассажиры вместо оплаты украли у водителя 8 тысяч рублей.

Правоохранители задержали хулиганов. Один из них, 41-летний житель Новосибирской области, ранее судим за кражи. Обоих на время следствия заключили под стражу.

- Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Злоумышленникам, согласно статье, грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.