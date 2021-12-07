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Общество7 декабря 2021 14:11

Работу сирен восстановили в Туапсинском районе Кубани

Непригодными здесь оказались 6 устройств
Светлана ОВДЕЙ
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Работу сирен восстановили в Туапсинском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Работу сирен восстановили в Туапсинском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Работу сирен для оповещения ЧС восстановили в Туапсинском районе Кубани. При проверке непригодными здесь оказались 6 устройств, сообщает пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

Ответственным вынесли представление, при рассмотрении которого работу систем по оповещению восстановили.

- Учреждением изменен проект технических устройств, теперь предусматривающий работу системы в случае отключения централизованного энергоснабжения, - подчеркнули в пресс-службе региональной прокуратуры.