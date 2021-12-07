Работу сирен восстановили в Туапсинском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Работу сирен для оповещения ЧС восстановили в Туапсинском районе Кубани. При проверке непригодными здесь оказались 6 устройств, сообщает пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

Ответственным вынесли представление, при рассмотрении которого работу систем по оповещению восстановили.

- Учреждением изменен проект технических устройств, теперь предусматривающий работу системы в случае отключения централизованного энергоснабжения, - подчеркнули в пресс-службе региональной прокуратуры.