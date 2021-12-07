В Сочи открыли «новогодние» пункты вакцинации против коронавируса

С 1 декабря в селе Орел-Изумруд заработал еще один подобный пункт. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи работают дополнительные «новогодние» кабинеты вакцинации в домах культуры. С 1 декабря в селе Орел-Изумруд заработал еще один подобный пункт. Медики будут делать здесь прививки от COVID-19 и гриппа, сообщает пресс-служба администрации города.

– Для создания праздничной атмосферы он украшен яркими новогодними декорациями. Местных жителей, желающих пройти вакцинацию, встречают Дед Мороз и Снегурочка, желают счастливого Нового года без болезней. Ежедневно здесь вакцинируются более тридцати человек. С каждым днем число желающих сделать прививку растет, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

В городе идет активная прививочная кампания от сезонного гриппа. Создание дополнительных пунктов вакцинации позволило снять нагрузку с сочинских поликлиник.

Сейчас в Сочи функционируют 28 пунктов вакцинации.

Напомним, в Сочи отремонтировали 23 дороги, которые ведут к больницам и школам. На курорте активно реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги».