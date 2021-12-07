В Тимашевске в 2021 году отремонтировали 6,5 км дорог и 7 км тротуаров

Фото: Никита Высоцкий

С января текущего года в Тимашевске отремонтировали 16 тротуаров общей длиной около 7 км и 9 дорог с максимальным трафиком в часы пик. Работы проводили за счет бюджетов поселения, края и на спонсорские средства.

Так, по краевой программе в городе отремонтировали дороги на улицах Братской и Братьев Степановых. Также полностью обновили покрытие восточного проезда через Тимашевск.

– Благодаря поддержке губернатора и помощи ОАО РЖД в этом году нам удалось проделать большую работу. Отремонтированы центральные улицы, по которым в летний период едет вся страна. Дзержинского, Котляра, Науменко, Новаторов – этот маршрут является подъездным к железнодорожной инфраструктуре, поэтому руководство компании приняло решение улучшить состояние дорог. Не центральные улицы мы ремонтировали за счет городской казны, – рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

Дорожная инфраструктура Тимашевска ежегодно модернизируется. Благодаря строительству тротуаров становится возможным беспрепятственный доступ к социальным объектам – учреждениям образования, магазинам. Так, в 2021 году мэрия обеспечила подход к двум детским садам.

– В том году мы уделили внимание микрорайонам. Отремонтировали тротуары в Индустриальном, Садоводе, Сахарном. Подтянуть их к центру – такую задачу я ставил перед своей командой, – отметил Николай Панин.

Глава города ежедневно посещает строительные площадки Тимашевска, лично контролирует ход работ.