Стоимость проезда в муниципальном транспорте Краснодара не повысится

Проезд в муниципальном транспорте Краснодара не подорожает Фото: Иван МАКЕЕВ

В муниципальном транспорте Краснодара в ближайшие время оплата за проезд не изменится. Этот вопрос волновал многих горожан, которые переживали, что вслед за частными перевозчиками последует рост цен в транспорте Краснодарского троллейбусно-трамвайного управления. Ответ на вопрос прозвучал в неофициальном Telegram-канале главы городской администрации Андрея Алексеенко.

- В ближайшие месяцы стоимость проезда в муниципальном транспорте Краснодара повышаться не будет, - такое сообщение было опубликовано в соцсетях.

Напомним, что в начале декабря 2021 года о повышении цен заявляли сразу восемь частных транспортных компаний, который обслуживают 18 городских маршрутов. Цена билета там выросла с 30 до 35 рублей.