В Ейском районе завершили первый этап строительства водовода. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае завершено строительство нового 11-километрового участка Ейского группового водовода. Новая ветка протянулась от станицы Ленинградской в сторону станицы Староминской. Как сообщили в администрации региона, это первый этап строительства одного из крупнейших объектов водоснабжения в регионе.

– Это первый этап масштабной реконструкции Ейского группового водовода. Сегодня новый участок начали вводить в эксплуатацию. Протяженность ветки составила 10 километров 850 метров, на ее строительство из краевого бюджета выделили более 1 млрд рублей. Она заменила наиболее аварийный участок старого водовода, что позволит решить многолетнюю проблему и стабилизировать ситуацию с водоснабжением в северной зоне Краснодарского края, – сказал Вениамин Кондратьев.

Магистраль отвечает за водоснабжение питьевой водой населения Ейского, Староминского, Щербиновского и Кущевского районов Кубани и Азовского района Ростовской области. Вторую линию водовода протяженностью 95 км планируют сдать в эксплуатацию до 2024 года. Строительство магистрали стало возможно благодаря краевой госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».