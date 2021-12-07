Более 30 гостевых домов в Мезмае возведены незаконно

В Апшеронском районе займутся устранением нарушений градостроительного и земельного законодательства. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Апшеронском районе контролирующие органы выявили самое большое в регионе количество нарушений градостроительного и земельного законодательства. Как сообщили в администрации Краснодарского края, в основном эта касается возведения капитальных строений в зонах охраны памятников, в частности, рядом с братской могилой. Также в границы поселка попали более 70 га земель лесного хозяйства. Сейчас эти территории будут исключать из границ поселения.

– Мезмай – поселок, в котором необходимо сохранить ценную природную составляющую. Однако с нарушениями градостроительных норм уже построено или находится в стройке более 30 гостевых домов. Их возводят без разрешений на землях лесного фонда, либо на участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, – рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В ближайшее время в поселок приедет рабочая группа из сотрудников краевой администрации, которая будет контролировать устранение нарушений законодательства.