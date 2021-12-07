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Общество7 декабря 2021 17:12

Умер водитель-Дед Мороз из Новороссийска Сергей Миновский

Мужчина очень ждал наступления Нового года, чтобы вновь нарядиться в костюм доброго волшебника, но, к сожалению, этим планам не суждено было сбыться
Евгения ХАЛИКОВА
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Новороссийцы специально ждали эту маршрутку №28, чтобы прокатиться с Дедом Морозом. Фото: ngnovoros

Новороссийцы специально ждали эту маршрутку №28, чтобы прокатиться с Дедом Морозом. Фото: ngnovoros

Умер, пожалуй, самый известный в Новороссийске водитель маршрутки. Сергей Миновский управлял машиной на городском маршруте № 28. Все пассажиры любили его за доброжелательность и необыкновенное человеколюбие. Накануне новогодних праздников шофер наряжался в костюм Деда Мороза, украшал салон своей маршрутки и угощал всех детей конфетами и мандаринами. Казалось, что эту ежегодную добрую традицию ничто не может нарушить.

- Он очень ждал наступления Нового года. Вновь готовился к праздникам. Но судьба распорядилась по-другому, - сообщила родственница Сергея Миновского.

Мужчина скоропостижно скончался 6 декабря 2021 года. Новороссийцы благодарят Сергея Миновского за добрые воспоминания и ту атмосферу праздника, которую он создавал.