Умер водитель-Дед Мороз из Новороссийска Сергей Миновский

Новороссийцы специально ждали эту маршрутку №28, чтобы прокатиться с Дедом Морозом. Фото: ngnovoros

Умер, пожалуй, самый известный в Новороссийске водитель маршрутки. Сергей Миновский управлял машиной на городском маршруте № 28. Все пассажиры любили его за доброжелательность и необыкновенное человеколюбие. Накануне новогодних праздников шофер наряжался в костюм Деда Мороза, украшал салон своей маршрутки и угощал всех детей конфетами и мандаринами. Казалось, что эту ежегодную добрую традицию ничто не может нарушить.

- Он очень ждал наступления Нового года. Вновь готовился к праздникам. Но судьба распорядилась по-другому, - сообщила родственница Сергея Миновского.

Мужчина скоропостижно скончался 6 декабря 2021 года. Новороссийцы благодарят Сергея Миновского за добрые воспоминания и ту атмосферу праздника, которую он создавал.