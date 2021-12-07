Кубанские консультационные центры в 2021 году провели более 300 тысяч занятий для семей с детьми

В регионе работают детские дошкольные консультационные центры. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае работают 17 консультационных центров, которые за 2021 год оказали более 300 тысяч консультаций семья с детьми. Как сообщили в администрации региона, с детьми в центре работают логопеды, дефектологи и психологи. Вся работа центров проходит в рамках национального проекта «Образование».

- Специалисты центров помогают семьям решить проблемы в поведении и развитии детей и подростков, устранить трудности во взаимоотношениях между родителями и детьми, оказать поддержку по вопросам развития, обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, - уточнили в администрации Краснодарского края.

Консультационные центры работают на базе детских садов в Сочи, Анапе, Армавире, Новороссийске, Краснодаре, а также в Северском и Курганинском районах. Рекомендации специалистов можно получить как лично обратившись к специалистам в приемные часы, так и в формате онлайн или по телефону.