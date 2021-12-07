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Общество7 декабря 2021 18:03

Дети-сироты из Горячего Ключа стали новоселами

Ключи от нового жилья получили 24 человека
Евгения ХАЛИКОВА
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Дети-сироты получили ключи от квартир. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Дети-сироты получили ключи от квартир. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Дети-сироты из Горячего Ключа получили ключи от новых квартир. Жилье расположено на территории Северского района. Это новостройки с благоустроенной прилегающей территорией и развитой инфраструктурой. Всего новоселье готовятся отметить 24 человека.

В пресс-службе Горячего Ключа рассказали, что до конца 2021 года еще четыре человека получат ключи от квартир в Темрюкском районе. Всего же за последние 5 лет обладателями нового жилья по краевой госпрограмме «Дети Кубани» стали 104 жителя муниципалитета.