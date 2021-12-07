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Общество7 декабря 2021 18:25

Улицу Орджоникидзе в Краснодаре перекроют 10 декабря

Временно ограничат движение в связи с проведением этнографического фестиваля
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре временно перекроют центр города. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре временно перекроют центр города. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Краснодарское региональное отделение Русского географического сообщества отмечает 75-летие своей деятельности, в связи с чем 10 декабря в центре Краснодара пройдут торжественные мероприятия. Из-за проведения фестиваля «Открываем Россию заново. Всей семьей!» будет временно перекрыта улица им. Орджоникидзе. Ограничения коснутся участка от ул. Красноармейской до ул. Красной.

- Движение временно ограничат с 6.00 10 декабря вплоть до окончания мероприятия. При этом накануне с 22.00 9 декабря этот участок освободят от припаркованных транспортных средств, - сообщили в администрации краевого центра.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рекомендовали водителям выбирать объездные пути в этот период.