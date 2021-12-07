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Общество7 декабря 2021 19:13

В Анапе построят детский сад на 280 мест

Новый сад станет самый большим дошкольным учреждением в Анапском сельском округе
Евгения ХАЛИКОВА
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В Анапском сельском округе появится новый детсад

В Анапском сельском округе появится новый детсад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В станице Анапской рабочие приступили к строительству нового детского сада, который станет самым большим в сельском округе. Новое детское дошкольное учреждение появится на улице Николаевской. В трехэтажном здании разместят пищеблок, игровые комнаты, спальни спортивные и музыкальные зале.

- Всё оборудование надо приобрести в следующем году, чтобы мы могли оперативно приступить к его монтажу. Самое важное, не подведите со сроками. Приложите максимум усилий! – обратился к подрядчику мэр Анапы Василий Швец.

Строительные работы займут чуть более года. Планируется, что откроется детский сад в первой половине 2023 года. Путевки получат 280 детей, проживающих в станице.