В Анапе построят детский сад на 280 мест

В Анапском сельском округе появится новый детсад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В станице Анапской рабочие приступили к строительству нового детского сада, который станет самым большим в сельском округе. Новое детское дошкольное учреждение появится на улице Николаевской. В трехэтажном здании разместят пищеблок, игровые комнаты, спальни спортивные и музыкальные зале.

- Всё оборудование надо приобрести в следующем году, чтобы мы могли оперативно приступить к его монтажу. Самое важное, не подведите со сроками. Приложите максимум усилий! – обратился к подрядчику мэр Анапы Василий Швец.

Строительные работы займут чуть более года. Планируется, что откроется детский сад в первой половине 2023 года. Путевки получат 280 детей, проживающих в станице.