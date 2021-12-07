Житель Тимашевского района будет осужден за умышленный поджог дома своей сожительницы

Житель Тимашевского района ответит за поджог домов своей сожительницы и соседей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Тимашевского района будет осужден за поджог своей сожительницы

Жителя хутора Беднягина подозревают в умышленном поджоге дома, в котором он проживал вместе со своей сожительницей. Недвижимость принадлежала женщине. По версии следствия 8 августа 2021 года пьяный мужчина поссорился с гражданской супругой и решил ей отомстить. С помощью бытового мусора и зажигалки он поджег одну из комнат, но спустя время полыхал уже не только дом полностью, но и соседские постройки.

- Огонь начал разгораться в одной из комнат, а затем пламя распространилось на другие помещения дома, а также по общей кровле перешло на соседний дом. В результате пожара 2 дома с находящимся в них имуществом уничтожено, общая сумма причиненного ущерба составила более 3,7 млн. рублей, - рассказали в прокуратуре Тимашевского района.

Обвинительное заключение подписано районным прокурором и направлено в суд для рассмотрения по существу. За умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба мужчине наказание до пяти лет лишения свободы.