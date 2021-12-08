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Происшествия7 декабря 2021 21:22

Прицеп, груженный трубами потерял сцепление с фурой и смял несколько автомобилей в Сочи

Массовая авария произошла на Мамайском перевале
Евгения ХАЛИКОВА
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Под тяжелыми трубами оказался автомобиль Фото: скриншот видео

Под тяжелыми трубами оказался автомобиль Фото: скриншот видео

Водители, следовавшие по Мамайскому перевалу в Сочи 7 декабря стали свидетелями страшной аварии. Примерно в 22.00 у фуры, груженной трубами, при подъеме на перевал отцепился прицеп. Многотонная махина по инерции понеслась вниз по трассе сметая все препятствия на пути.

Как сообщил источник в ГИБДД по Сочи, в результате чрезвычайного происшествия пострадали три машины. Наибольший ущерб был нанесен автомобилю Мерседес, который буквально был расплющен тяжелыми металлическими трубами.

О пострадавших данных пока нет . На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые восстанавливаю детали случившегося.