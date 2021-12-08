В Краснодаре из-за аномального тепла распустилась верба

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На Кубани установились достаточно высокие температуры для декабря. В краевом центре 8 декабря воздух прогрелся до +16 градусов. Местные жители заметили, что из-за аномального тепла начали цвести теплолюбивые растения.

- В Чистяковской роще распустилась верба, - пишут краснодарцы в соцсетях.

Синоптики говорят, что холодать в регионе начнет с середины декабря.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Анапе начинает распускаться магнолия. Экологи говорят, что всему виной аномально теплый декабрь.