Кубань получит 57,3 млн рублей компенсаций за предоставление инвестиционных налоговых вычетов

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Краснодарский край получит 57,3 млн рублей на компенсацию выпадающих доходов от предоставления налогового вычета. Такое распоряжение подписал премьер-министр России.

- Налоговый вычет помогает привлекать новых инвесторов и развивать экономику региона. На сегодняшний день на Кубани реализуются 467 крупных инвестпроектов. А их сумма превышает 2,2 трлн рублей, - сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

В регионе продолжают расширять виды поддержки. Сейчас предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль на сумму до 90% от расходов организации. Это может быть как траты на покупку оборудование, так и на реконструкцию или модернизацию предприятий.