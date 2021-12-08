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Общество8 декабря 2021 6:38

Кубань получит 57,3 млн рублей компенсаций за предоставление инвестиционных налоговых вычетов

Деньги выделило Правительство РФ
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край получит 57,3 млн рублей на компенсацию выпадающих доходов от предоставления налогового вычета. Такое распоряжение подписал премьер-министр России.

- Налоговый вычет помогает привлекать новых инвесторов и развивать экономику региона. На сегодняшний день на Кубани реализуются 467 крупных инвестпроектов. А их сумма превышает 2,2 трлн рублей, - сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

В регионе продолжают расширять виды поддержки. Сейчас предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль на сумму до 90% от расходов организации. Это может быть как траты на покупку оборудование, так и на реконструкцию или модернизацию предприятий.