Приставы опечатали цех сахарного завода на Кубани из-за нарушений

Фото: пресс-служба УФССП РФ по региону

В Динском районе приставы приостановили работу цеха сахарного завода. Представители закона сделали это по суду из-за нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

- Специалисты выявили ряд нарушений в жомосушильном отделении ООО «Динск-сахар». По результатам проверки был составлен материал об административном правонарушении по статье «нарушение требований промышленной безопасности», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Цех опечатали на 90 суток. В настоящий момент работа жомосушильного отделения не ведется, руководитель организации-должника официально предупрежден о правовой ответственности за неисполнение решения суда.