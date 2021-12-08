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Общество8 декабря 2021 7:50

Видео с упавшим метеоритом в Сочи оказалось прошлогодним

Ученые уточняют, был ли накануне зафиксирован объект
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Видео оказалось фейковым

Видео оказалось фейковым

Видео с болидом, который сгорел в атмосфере над Сочи, опубликовали в соцсетях. Авторы отметили, что небесное тело засветилось над морем накануне, 7 декабря. Но оказалось, что кадры были сняты в мае прошлого года.

В Сети пишут, что в небе сгорел метеорит. Но ученые говорят, что правильнее этот объект называть болидом. Они очень часто сгорают в земной атмосфере, но это остается незамеченным.

Падал ли накануне в районе Сочи болид, сейчас ученые выясняют. Они изучают данные с оборудования, которые фиксирует подобные ситуации.