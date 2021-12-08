В Сочи ТОС «Нижнешиловский» выиграл 500 тысяч рублей

В Сочи назвали победителей муниципального конкурса. Фото: пресс-служба администрации курорта

В Сочи назвали победителей муниципального конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления 2021», сообщает пресс-служба администрации курорта.

В полуфинал вышли семь органов ТОС. Жюри анализировало представленные отчеты. По результатам конкурса ТОС «Нижнешиловский» занял первое место. Призовой фонд составил 500 тысяч рублей. Второе место и 300 тысяч рублей отдали ТОС «Пластунка». Третье место с призовым фондом 200 тысяч рублей вручили ТОС «Мирный».

– При голосовании мы учитывали представленные программы развития общественных пространств ТОС. Провели анализ, на какие цели органы самоуправления хотят потратить деньги. Мы поддержали самых амбициозных и активных. Надеемся, что победители помогут в решении наших общих задач – создавать комфортную городскую среду для населения, – сказали в пресс-службе администрации города.

Ожидается, что деньги пойдут на благоустройство улицы Петропавловской в Нижней Шиловке, сквера в селе Пластунка и строительство детской площадки в Лазаревском районе.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи 232 дольщика получат ключи от квартир. Об этом рассказал глава города Алексей Копайгородский.