Аппараты для измерения внутриглазного давления поставили в больницы Кубани

Аппараты поставили в 27 городских и районных больниц Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новое оборудование для измерения внутриглазного давления поставили в больницы Кубани. Аппараты закупили в 27 медучреждений, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, 44 новых пневмотометра приобрели в городские и районные больницы.

Принцип бесконтактного измерения внутриглазного давления состоит в том, что аппарат направляет в роговицу струю воздуха. При этом врач не касается глаз, тем самым обеспечивая безопасность от попадания инфекции. В таком измерении нуждаются пациенты с риском появления глаукомы.

Оборудование закупили по краевой программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».