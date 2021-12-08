На Кубани бывшего госинспектора экологического надзора осудили на 4 года за взятку

Приговор в законную силу не вступил

Главный инспектор экологического надзора в Темрюке узнал о нарушении при использовании водозаборной скважины. За это предусмотрен штраф. Но мужчина решил нажиться и через знакомого предложил за 200 тысяч рублей закрыть глаза на ситуацию. Позже его задержали оперативники.

- Знакомый озвучил предложение хозяйке участка. Она сначала передала 100 тысяч, затем лично главному инспектору вручила 50 тысяч. В момент получения денег он был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, - сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Бывшему чиновнику назначено 4 года колонии общего режима, а также штраф в 3 млн рублей.