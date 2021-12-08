Вдвое возрастет количество рейсов из аэропорта Геленджика в новогодние праздники

За весь период 2021 года пассажиропоток аэропорта Геленджик вырос в 2,2 раза Фото: пресс-служба аэропорта курорта

В два раза возрастет количество рейсов из аэропорта Геленджика в новогодние праздники. Так, с 22 декабря по 10 января воздушная гавань обслужит 160 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта курорта.

Авиакомпания S7 Airlines два раза в день будет выполнять рейсы в Домодедово. Время вылет из Москвы - 10:25 и 14:40, а прибытие в Геленджик, соответственно, в 12:50 и 17:05. Обратный рейс будет осуществляться в 13:40 и 17:55.

С 27 декабря по 10 января из Домодедово в Геленджик можно улететь авиакомпанией «Уральские авиалинии». Вылет из Москвы назначен на 12:40, прибытие в Геленджик - в 14:55. Обратный вылет будет выполняться в 15:55.

Авиакомпания Utair ежедневно будет обслуживать полеты из Геленджика во Внуково. Вылет из Москвы - в 10:50, прилет на курорт - в 13:05. Обратно рейс будет осуществляться в 13:55.

А в Санкт-Петербург можно улететь авиакомпанией «Россия». Так, отправление в Геленджик назначено на 11:25, приземление - в 14:20. Из Геленджика в Пулково можно вылететь в 15:20. В расписании аэропорта сохранятся рейсы в Челябинск авиакомпании Red Wings, осуществляемые еженедельно.

- За весь период 2021 года пассажиропоток аэропорта Геленджик вырос в 2,2 раза в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и составил 1 019 983 человека, - отметили в пресс-службе аэропорта курорта.